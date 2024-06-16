نتنياهو يهاجم الجيش الاسرائيلي.. إليكم الاسباب!

نشرت القناة 13 الاسرائيلية، اقتباسات لرئيس وزارة العدو الاسرائيلي بنيامين نتنياهو أدلى بها خلال جلسة الحكومة انتقد فيها الجيش الإسرائيلي في أعقاب الإعلان عن هدنة تكتيكية في منطقة محددة في جنوب قطاع غزة لمدة 11 ساعة بهدف السماح لإدخال المساعدات بالتنسيق مع الأمم المتحدة.



نتنياهو في إشارة إلى غانتس وآيزنكوت: "هناك من يريد تغيير أهداف الحرب، وعلى حد فهمي فهو من الاثنين اللذين اعتزلا، إنهم يريدون قرارات هزيمة مغسولة وترك حماس سليمة، وهذا غير مقبول بالنسبة لي".



وقال نتنياهو: "نحن دولة لها جيش وليس جيش له دولة، ونحن في خضم حرب متعددة الجبهات، أما بالنسبة للجنوب، فهناك هدف لهذه الحرب، وهو لم يتغير".



وهاجم نتنياهو الجيش الاسرائيلي: "من أجل الوصول إلى هدف القضاء على قدرات حماس، اتخذت قرارات لم تكن دائما مقبولة لدى الجيش".