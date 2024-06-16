على الرغم من انتقاد قرار "الهدنة التكتيكية" .. الامم المتحدة تُرحّب!

رحبت الأمم المتحدة باعلان إسرائيل هدنة يومية في العمليات العسكرية في جنوب قطاع غزة، مع مطالبتها بأن "يؤدي ذلك الى إجراءات ملموسة اخرى" لتسهيل إيصال المساعدات الانسانية.

واوضح المتحدث باسم مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية "اوتشا" ينس ليرك باننا "نرحب بهذا الإعلان، ولكن بالتأكيد، لم يترجم هذا الأمر حتى الآن بمزيد من المساعدة للسكان المحتاجين" اليها. وأمل أن "يؤدي ذلك إلى مزيد من الخطوات الملموسة من جانب إسرائيل لحل المشاكل القائمة منذ فترة طويلة والتي تمنع استجابة إنسانية ملحوظة في غزة".



واشار إلى الظروف الصعبة للغاية التي يعيش فيها سكان قطاع غزة المحاصر والذي لم يتلق مساعدات إنسانية كافية منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.



وأكد المتحدث أنه "ينبغي تسهيل العمليات الإنسانية في غزة بشكل كامل وإزالة جميع العقبات. ويجب أن نكون قادرين على ايصال المساعدات بسلام إلى جميع أنحاء غزة".