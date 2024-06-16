زيلينسكي: روسيا ليست مستعدة للسلام.. ورسالة للصين

وقال زيلينسكي: "علينا أن نقوم بعملنا، دعونا لا نفكر في روسيا، فلنقم بما علينا فعله، في الوقت الراهن، روسيا وقادتها غير مستعدين لسلام عادل، هذا واقع"

كما أضاف أن روسيا بإمكانها بدء التفاوض حول السلام "غدا إذا انسحبت من أراضينا".

واعتبر الرئيس الأوكراني أن شروط موسكو غير مقبولة وقد تصل إلى استسلام وتخل عن أراض يعترف المجتمع الدولي بأنها أوكرانية على حد وصفه.

من جانب آخر، قال زيلينسكي إن الصين "ليست عدوة "أوكرانيا" مضيفا: "الصين يمكن أن تساعدنا".

وتابع: "على الصين أن تتواصل مع أوكرانيا مباشرة بشأن مقترحاتها للسلام وإنهاء الحرب مع روسيا بدلامن القيام بذلك عبر وسائل الإعلام".