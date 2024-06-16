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عربي و دولي

زيلينسكي: روسيا ليست مستعدة للسلام.. ورسالة للصين

2024-06-16 | 11:18
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زيلينسكي: روسيا ليست مستعدة للسلام.. ورسالة للصين
زيلينسكي: روسيا ليست مستعدة للسلام.. ورسالة للصين

اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، أن روسيا وقادتها "غير مستعدين لسلام عادل"، وذلك في ختام قمة حول السلام عقدت في سويسرا.

وقال زيلينسكي: "علينا أن نقوم بعملنا، دعونا لا نفكر في روسيا، فلنقم بما علينا فعله، في الوقت الراهن، روسيا وقادتها غير مستعدين لسلام عادل، هذا واقع"

كما أضاف أن روسيا بإمكانها بدء التفاوض حول السلام "غدا إذا انسحبت من أراضينا".

واعتبر الرئيس الأوكراني أن شروط موسكو غير مقبولة وقد تصل إلى استسلام وتخل عن أراض يعترف المجتمع الدولي بأنها أوكرانية على حد وصفه.

من جانب آخر، قال زيلينسكي إن الصين "ليست عدوة "أوكرانيا" مضيفا: "الصين يمكن أن تساعدنا".

وتابع: "على الصين أن تتواصل مع أوكرانيا مباشرة بشأن مقترحاتها للسلام وإنهاء الحرب مع روسيا بدلامن القيام بذلك عبر وسائل الإعلام".

زيلينسكي: روسيا ليست مستعدة للسلام.. ورسالة للصين

عربي و دولي

فولوديمير زيلينسكي

أوكرانيا

حرب أوكرانيا

قمة السلام

روسيا

الصين

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