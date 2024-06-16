تهديد للشرطة الألمانية وإطلاق نار.. ما الذي حدث؟
أعلنت الشرطة في ألمانيا، على منصة إكس، أنّ أفرادها أطلقوا النار على مهاجم هددهم بفأس وعبوة حارقة على هامش عرض للمشجعين في بطولة أوروبا 2024 لكرة القدم في منطقة سانت باولي بوسط هامبورغ، اليوم الأحد.
وأضاف المنشور أنّ عملية كبيرة للشرطة تجري الآن، وأن المهاجم يتلقى الرعاية الطبية اللازمة. وقع الحادث بينما كان منتخبا بولندا وهولندا يستعدان لمواجهة على ملعب فولكس بارك شتاديون في الثالثة مساء بالتوقيت المحلي (13:00 بتوقيت غرينتش).
وقالت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، لصحيفة بيلدا الألمانية: "هذا يظهر فاعلية إجراءاتنا. وقبل كل شيء، نسعى لتحديد هوية مرتكبي جرائم العنف وتوقيفهم مبكراً".