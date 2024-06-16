تهديد للشرطة الألمانية وإطلاق نار.. ما الذي حدث؟

أعلنت الشرطة في ألمانيا، على منصة إكس، أنّ أفرادها أطلقوا النار على مهاجم هددهم بفأس وعبوة حارقة على هامش عرض للمشجعين في بطولة أوروبا 2024 لكرة القدم في منطقة سانت باولي بوسط هامبورغ، اليوم الأحد.



