محمد بن سلمان يشيد بجهود خدمة الحجاج

وجاء حديث ولي العهد في الديوان الملكي بقصر منى، أثناء استقباله الأمراء ومفتي عام المملكة والعلماء والمشايخ، وكبار المدعوين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والوزراء، وقادة القطاعات العسكرية المشاركة في حج هذا العام، وقادة الأسرة الكشفية في المملكة المشاركة في الحج.

وألقى الأمير محمد بن سلمان كلمة بهذه المناسبة، قال فيها إن "ما تبذلونه من جهود عظيمة وأعمال كبيرة لخدمة حجاج بيت الله الحرام له أثر بالغ في التيسير على الحجاج، وتمكينهم من أداء مناسكهم وإتمامها بكل يسر وسهولة".

كما أضاف: "ستواصل الدولة بجميع قطاعاتها المعنية تقديم كل ما من شأنه أن يخدم قاصدي الحرمين الشريفين، ويعينهم على تأدية عباداتهم بأمن وطمأنينة"