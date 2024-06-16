"أنصار الله" تعلن إستهداف مدمرة أميركية وسفينتين في البحرين الأحمر والعربي

وقال المتحدث باسم "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، إن "العملية الأولى استهدفت مدمرة أميركية بعدد من الصواريخ الباليستية"، مضيفا أن "العملية الثانية استهدفت سفينة (CAPTAIN PARIS) بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة وذلك لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة".

وأكد يحيى سريع أن "سلاح الجو المسير نفذ عملية عسكرية ثالثة استهدفت سفينة (Happy Condor) في البحر العربي وذلك بعدد من الطائرات المسيرة"، مشيرا إلى أن الاستهداف جاء بعد انتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة.