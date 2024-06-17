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عربي و دولي

بايدن يوجه رسالة في عيد الأضحى... ماذا جاء فيها؟

2024-06-17 | 01:37
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بايدن يوجه رسالة في عيد الأضحى... ماذا جاء فيها؟
بايدن يوجه رسالة في عيد الأضحى... ماذا جاء فيها؟

استغل الرئيس الأميركي جو بايدن رسالته للمسلمين بمناسبة عيد الأضحى للحض على تبني اتفاق لوقف إطلاق النار تدعمه الولايات المتحدة في غزة.

وقال بايدن في رسالته إن وقف اطلاق النار يمثل "أفضل وسيلة لمساعدة المدنيين الذين يعانون أهوال الحرب بين حماس وإسرائيل".

وتابع بايدن في بيان "قُتل عدد كبير جدا من الأبرياء، بما في ذلك آلاف الأطفال. عائلات فرت من منازلها وشهدت مجتمعاتها تُدمَّر. انهم يعانون آلاما هائلة"، مضيفاً: "أعتقد بقوة أن مقترح وقف إطلاق النار على ثلاث مراحل الذي قدمته إسرائيل لحماس وأقره مجلس الأمن الدولي هو أفضل وسيلة لإنهاء العنف في غزة وبالتالي إنهاء الحرب".

وفي سياق آخر سلط بايدن، وفق ما اشارت وكالة الصحافة الفرنسية،  الضوء على الجهود الأميركية "للدفاع عن حقوق مجتمعات إسلامية أخرى" تواجه الاضطهاد، بما في ذلك الروهينغا في بورما والأويغور في الصين.

وقال "إننا نعمل أيضا على التوصل إلى حل سلمي للنزاع المروع في السودان" الذي يشهد حربا بين جيش البلاد وقوات التدخل السريع منذ نيسان/أبريل 2023.

على الجبهة الداخلية، تعهد بايدن في رسالته الأحد قمع الإسلاموفوبيا، في نداء مباشر إلى المسلمين الأميركيين، خصوصا أنهم يشكلون حاليا ثقلا في سعي بايدن لإعادة انتخابه في وجه منافسه الجمهوري دونالد ترامب.

وقال بايدن إن "إدارتي تعمل على وضع استراتيجية وطنية لمواجهة الإسلاموفوبيا وأشكال التحيز والتمييز المرتبطة بها، والتي لا تؤثر في المسلمين فحسب، بل أيضًا في الأميركيين العرب والسيخ وجنوب آسيا".

بايدن يوجه رسالة في عيد الأضحى... ماذا جاء فيها؟

عربي و دولي

بايدن

اطلاق النار

عيد الاضحى

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