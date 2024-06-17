عاجل
خالد الضاهر .. ممانع ويرفع صورة نصرالله | التفاصيل في النشرة المسائية
خالد الضاهر .. ممانع ويرفع صورة نصرالله | التفاصيل في النشرة المسائية
الجنوبيون تفقدوا بلداتهم.. "حي على الصلاة" بوجه العدو! | التفاصيل في النشرة المسائية
الجنوبيون تفقدوا بلداتهم.. "حي على الصلاة" بوجه العدو! | التفاصيل في النشرة المسائية
أنظروا إلى الجنوب "يعيّد"... | التفاصيل في النشرة المسائية
أنظروا إلى الجنوب "يعيّد"... | التفاصيل في النشرة المسائية
aljadeed-breaking-news
الأخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
28 o
AlJadeedTv
البقاع
31 o
AlJadeedTv
الجنوب
27 o
AlJadeedTv
الشمال
29 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
29 o
AlJadeedTv
كسروان
28 o
AlJadeedTv
متن
28 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
AlJadeed
AlJadeed
البحث
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

عربي و دولي

"وول ستريت جورنال": هوكشتاين أجرى مباحثات غير مباشرة مع حزب الله!

2024-06-17 | 09:46
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
&quot;وول ستريت جورنال&quot;: هوكشتاين أجرى مباحثات غير مباشرة مع حزب الله!
"وول ستريت جورنال": هوكشتاين أجرى مباحثات غير مباشرة مع حزب الله!

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الاميركي عن مصادر بان المبعوث الاميركي اموس هوكشتاين أجرى محادثات غير مباشرة مع حزب الله بوساطة رئيس مجلس النواب نبيه بري.

ولفتت "وول ستريت جورنال" الى ان "المبعوث الأميركي الخاص سيجتمع مع مسؤولين بإسرائيل لمنع تحول التصعيد مع حزب الله لصراع أوسع".

ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي فرنسي بان "حزب الله يريد ربط وقف إطلاق النار في الشمال بوقفه في غزة، وإسرائيل ترفض ذلك".

كما نقلت عن مصادر بأن "الأطراف تناقش التوصل لاتفاق مبدئي لإنهاء الأعمال العدائية يكون مرتبطا بوقف إطلاق النار في غزة".
"وول ستريت جورنال": هوكشتاين أجرى مباحثات غير مباشرة مع حزب الله!

عربي و دولي

وول ستريت جورنال

نبيه بري

آموس هوكشتين

العودة الى الأعلى
Aljadeed
بايدن يوجه رسالة في عيد الأضحى... ماذا جاء فيها؟
"أنصار الله" تعلن إستهداف مدمرة أميركية وسفينتين في البحرين الأحمر والعربي

اقرأ ايضا في عربي و دولي

ولي العهد السعودي يدعو العالم للاعتراف بدولة فلسطين على حدود 67
12:09

ولي العهد السعودي يدعو العالم للاعتراف بدولة فلسطين على حدود 67

​شدد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الاثنين، على ضرورة الوقف الفوري للاعتداء الإسرائيلي على قطاع غزة، وناشد المجتمع الدولي اتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن حماية الأرواح في غزة.

12:09

ولي العهد السعودي يدعو العالم للاعتراف بدولة فلسطين على حدود 67

​شدد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الاثنين، على ضرورة الوقف الفوري للاعتداء الإسرائيلي على قطاع غزة، وناشد المجتمع الدولي اتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن حماية الأرواح في غزة.

جيش العدو يزعم سيطرته على 70 بالمئة من رفح.. و"إنذار للبنان"؟
11:23

جيش العدو يزعم سيطرته على 70 بالمئة من رفح.. و"إنذار للبنان"؟

أعلن جيش العدو الإسرائيلي، اليوم، الإثنين، أنه بات يسيطر "عملياتيا" على نحو 70 في المئة من مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وأنه سيستكمل في غضون أسابيع قليلة عمليته العسكرية هناك.

11:23

جيش العدو يزعم سيطرته على 70 بالمئة من رفح.. و"إنذار للبنان"؟

أعلن جيش العدو الإسرائيلي، اليوم، الإثنين، أنه بات يسيطر "عملياتيا" على نحو 70 في المئة من مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وأنه سيستكمل في غضون أسابيع قليلة عمليته العسكرية هناك.

بالفيديو - رئيسة وزراء ايطاليا تؤدي رقصة فولكلورية وتثير الجدل!
10:57

بالفيديو - رئيسة وزراء ايطاليا تؤدي رقصة فولكلورية وتثير الجدل!

بالفيديو - رئيسة وزراء ايطاليا تؤدي رقصة فولكلورية وتثير الجدل!

10:57

بالفيديو - رئيسة وزراء ايطاليا تؤدي رقصة فولكلورية وتثير الجدل!

بالفيديو - رئيسة وزراء ايطاليا تؤدي رقصة فولكلورية وتثير الجدل!

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024