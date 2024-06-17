بالفيديو - رئيسة وزراء ايطاليا تؤدي رقصة فولكلورية وتثير الجدل!

أعلن جيش العدو الإسرائيلي، اليوم، الإثنين، أنه بات يسيطر "عملياتيا" على نحو 70 في المئة من مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وأنه سيستكمل في غضون أسابيع قليلة عمليته العسكرية هناك.



