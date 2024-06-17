بالفيديو - رئيسة وزراء ايطاليا تؤدي رقصة فولكلورية وتثير الجدل!

رئيسة وزراء #إيطاليا #جورجيا_ميلوني تؤدي رقصة فولكلورية في فيديو يثير تفاعلاً واسعاً على السوشال ميديا#العربية pic.twitter.com/1xYPQXRysk
— العربية (@AlArabiya) June 17, 2024
رئيسة وزراء #إيطاليا #جورجيا_ميلوني تؤدي رقصة فولكلورية في فيديو يثير تفاعلاً واسعاً على السوشال ميديا#العربية pic.twitter.com/1xYPQXRysk
شدد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الاثنين، على ضرورة الوقف الفوري للاعتداء الإسرائيلي على قطاع غزة، وناشد المجتمع الدولي اتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن حماية الأرواح في غزة.
أعلن جيش العدو الإسرائيلي، اليوم، الإثنين، أنه بات يسيطر "عملياتيا" على نحو 70 في المئة من مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وأنه سيستكمل في غضون أسابيع قليلة عمليته العسكرية هناك.
أعلنت السلطات الفرنسية، اليوم، إصابة خمسة أشخاص في اعتداء بالسلاح الأبيض في شرق فرنسا، اثنان منهم جراحهما خطرة.