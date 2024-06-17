ونقلت هيئة البث العبرية الرسمية عن جيش العدو قوله: "منذ 40 يوما تقوم الفرقة 162 بمناورة برية في رفح، وتمكنت حتى الآن من السيطرة العملياتية الكاملة على حوالي 60-70 في المئة من رفح"، على حد زعمه.

كشف مسؤول سياسي إسرائيلي بحسب وسائل إعلام محلية، أن التركيز في الأيام والأسابيع المقبلة، سيتحول بالضرورة إلى لبنان.