جيش العدو يزعم سيطرته على 70 بالمئة من رفح.. و"إنذار للبنان"؟
أعلن جيش العدو الإسرائيلي، اليوم، الإثنين، أنه بات يسيطر "عملياتيا" على نحو 70 في المئة من مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وأنه سيستكمل في غضون أسابيع قليلة عمليته العسكرية هناك.
ونقلت هيئة البث العبرية الرسمية عن جيش العدو قوله: "منذ 40 يوما تقوم الفرقة 162 بمناورة برية في رفح، وتمكنت حتى الآن من السيطرة العملياتية الكاملة على حوالي 60-70 في المئة من رفح"، على حد زعمه.
كشف مسؤول سياسي إسرائيلي بحسب وسائل إعلام محلية، أن التركيز في الأيام والأسابيع المقبلة، سيتحول بالضرورة إلى لبنان.