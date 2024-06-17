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عربي و دولي

أسعار المنازل تتراجع في الصين رغم محاولات الدعم.. ما القصة؟

2024-06-17 | 14:41
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أسعار المنازل تتراجع في الصين رغم محاولات الدعم.. ما القصة؟
أسعار المنازل تتراجع في الصين رغم محاولات الدعم.. ما القصة؟

انخفضت أسعار المنازل في الصين بوتيرة سريعة في شهر آيار، حيث استغرقت الجهود الأكثر قوة التي بذلتها البلاد لدعم سوق العقارات بعض الوقت لإنعاش الطلب.

وبحسب تقرير نشرته وكالة "بلومبرغ"، فقد أظهرت أرقام المكتب الوطني للإحصاء، الاثنين، أن أسعار المنازل الجديدة في 70 مدينة، باستثناء الإسكان المدعوم من الدولة، انخفضت بنسبة 0.71 بالمئة مقارنة بشهر نيسان، وهو أكبر انخفاض منذ أكتوبر 2014.

كما انخفضت أسعار المنازل القائمة بنسبة 1 بالمئة، وهو أكبر انخفاض منذ عام 2011 "على الأقل عندما بدأت الصين في استخدام طريقة جمع البيانات الحالية"، بحسب التقرير.

وقال مكتب الإحصاءات إن أسعار المنازل الجديدة تراجعت بنسبة 4.3 بالمئة، وانخفضت قيمة المنازل في إعادة البيع بنسبة 7.5 بالمئة.

وكشفت الصين الشهر الماضي عن حزمة إنقاذ عقارية واسعة النطاق لمعالجة أكبر أزمة تخيم على ثاني أكبر اقتصاد بالعالم.

وتشمل الحزمة تخفيفا لقواعد الرهن العقاري، وتشجع الحكومات المحلية على شراء المنازل غير المباعة.  

أسعار المنازل تتراجع في الصين رغم محاولات الدعم.. ما القصة؟

عربي و دولي

الصين

أسعار المنازل في الصين

إقتصاد الصين

العقار في الصين

عقارات الصين

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