الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

عربي و دولي

بقيمة 2.8 مليار دولار.. ألمانيا تضبط أكبر كمية كوكايين في تاريخها

2024-06-17 | 14:52
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
بقيمة 2.8 مليار دولار.. ألمانيا تضبط أكبر كمية كوكايين في تاريخها
بقيمة 2.8 مليار دولار.. ألمانيا تضبط أكبر كمية كوكايين في تاريخها

​أعلن محققون ألمان، الاثنين، أنهم صادروا كوكايين بقيمة 2.6 مليار يورو (2.78 مليار دولار) من عدة سفن حاويات واعتقلوا سبعة أشخاص في عملية وصفوها بأكبر مصادرة للكوكايين تشهدها البلاد على الإطلاق.

وقال ممثلو الادعاء في مدينة دوسلدورف، غربي البلاد، إنهم صادروا 35.5 طنا متريا (39 طنا أميركيا) من الكوكايين العام الماضي بعد بلاغ من السلطات الكولومبية.

وأضاف ممثلو الادعاء أنهم عثروا على 25 طنا من الكوكايين في ميناء مدينة هامبورغ شمالي البلاد، و8 أطنان أخرى في ميناء روتردام الهولندي، ونحو 3 أطنان في كولومبيا.

وكانت المخدرات مخبأة وسط خضراوات وفواكه، بينما لم تعلن السلطات عن تلك العملية من قبل.

وألقي القبض على المشتبه بهم، الذين تراوحت أعمارهم بين 30 و54 عاما، في الأسابيع الأخيرة ويعتقد أنهم كانوا وراء عملية التهريب.

والمقبوض عليهم سبعة بينهم ألماني وأذري وبلغاري ومغربي وتركي وأوكراني. ولم تعلن السلطات هوياتهم التزاما بقواعد الخصوصية الألمانية.

وأضاف الادعاء أن رجل أعمال من ولاية شمال الراين- وستفاليا بغرب ألمانيا، أنشأ 100 شركة لجعل عمليات النقل تبدو قانونية.

وجاء في بيان كتابي من قبل الادعاء: "على وجه التحديد، المشتبه بهم متهمون بتنظيم نقل عشر حاويات بحرية تحتوي على كميات كبيرة من الكوكايين من أميركا اللاتينية إلى أوروبا خلال الفترة من أبريل إلى سبتمبر 2023 مع شركاء آخرين غير معروفين، تشير مزاعم إلى أنهم يقيمون في تركيا، وذلك عبر شركات تم إنشاؤها كواجهة لهذا الغرض". 

بقيمة 2.8 مليار دولار.. ألمانيا تضبط أكبر كمية كوكايين في تاريخها

عربي و دولي

ألمانيا

الشرطة الألمانية

كوكايين

مدينة دوسلدورف

السلطات الكولومبية

السلطات الألمانية

العودة الى الأعلى
Aljadeed
كتائب القسام تنشر فيديو - الايقاع بقوة للاحتلال في حقل ألغام في تل الهوى ومقتل وجرح افرادها
بايدن يوجه رسالة في عيد الأضحى... ماذا جاء فيها؟

اقرأ ايضا في عربي و دولي

بوتين: كوريا الشمالية "تدعم بقوة" العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا
02:37

بوتين: كوريا الشمالية "تدعم بقوة" العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن دعمه الكامل لحليفته كوريا الشمالية في مقال له نشرته وسائل إعلام كورية شمالية مسلطا الضوء على دعم بيونغ يانع القوي لحرب موسكو في اوكرانيا.

02:37

بوتين: كوريا الشمالية "تدعم بقوة" العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن دعمه الكامل لحليفته كوريا الشمالية في مقال له نشرته وسائل إعلام كورية شمالية مسلطا الضوء على دعم بيونغ يانع القوي لحرب موسكو في اوكرانيا.

غانتس بعد لقائه هوكستين: وقت التوصل إلى اتفاق بشأن الحدود الشمالية بدأ ينفد
02:29

غانتس بعد لقائه هوكستين: وقت التوصل إلى اتفاق بشأن الحدود الشمالية بدأ ينفد

اعتبر العضو السابق في حكومة الحرب "الإسرائيلية" بيني غانتس خلال لقائه المبعوث الاميركي آموس هوكستين ان "وقت التوصل إلى اتفاق بشأن الحدود الشمالية بدأ ينفد".

02:29

غانتس بعد لقائه هوكستين: وقت التوصل إلى اتفاق بشأن الحدود الشمالية بدأ ينفد

اعتبر العضو السابق في حكومة الحرب "الإسرائيلية" بيني غانتس خلال لقائه المبعوث الاميركي آموس هوكستين ان "وقت التوصل إلى اتفاق بشأن الحدود الشمالية بدأ ينفد".

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024