الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

عربي و دولي

الإمارات تخصص 70 مليون دولار لإغاثة السودان

2024-06-17 | 15:27
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
الإمارات تخصص 70 مليون دولار لإغاثة السودان
الإمارات تخصص 70 مليون دولار لإغاثة السودان

​خصصت دولة الإمارات، باعتبارها أحد المساهمين الرئيسيين في المساعدات الإنسانية للسودان وأفريقيا، 70% من تعهدها الذي أعلنت عنه في أبريل الماضي خلال مشاركتها في اجتماعات المؤتمر الدولي الإنساني بشأن السودان، والبالغ 100 مليون دولار أميركي، إلى وكالات الأمم ومنظماتها الإنسانية والإغاثية، دعماً للجهود الإنسانية في السودان.

وأشارت وزارة الخارجية في بيان، إلى أن الدعم سيتوجه إلى الشركاء الرئيسيين من وكالات الأمم المتحدة ويشمل كلا من، مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، وبرنامج الأغذية العالمي، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومنظمة الأغذية والزراعة، ومنظمة الصحة العالمية، مما يضمن اتباع نهج شامل لمعالجة الأزمة الإنسانية والحد من تفاقم المجاعة في السودان.

ويشمل النهج الذي تتبعه دولة الإمارات تقديم كافة أنواع المساعدات ولا سيما الغذائية والصحية وحماية النساء والأطفال وتوفير سبل العيش والمأوى في حالات الطوارئ، مما يؤكد التزامها  بمعالجة مختلف جوانب الأزمة الإنسانية في السودان.  

الإمارات تخصص 70 مليون دولار لإغاثة السودان

عربي و دولي

حرب السودان

الإمارات

الخارجية الإمارتية

الأمم المتحدة

العودة الى الأعلى
Aljadeed
هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو يبلغ وزراء الحكومة بإلغاء مجلس الحرب بعد طلب بن غفير الانضمام إليه
كتائب القسام تنشر فيديو - الايقاع بقوة للاحتلال في حقل ألغام في تل الهوى ومقتل وجرح افرادها

اقرأ ايضا في عربي و دولي

بوتين: كوريا الشمالية "تدعم بقوة" العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا
02:37

بوتين: كوريا الشمالية "تدعم بقوة" العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن دعمه الكامل لحليفته كوريا الشمالية في مقال له نشرته وسائل إعلام كورية شمالية مسلطا الضوء على دعم بيونغ يانع القوي لحرب موسكو في اوكرانيا.

02:37

بوتين: كوريا الشمالية "تدعم بقوة" العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن دعمه الكامل لحليفته كوريا الشمالية في مقال له نشرته وسائل إعلام كورية شمالية مسلطا الضوء على دعم بيونغ يانع القوي لحرب موسكو في اوكرانيا.

غانتس بعد لقائه هوكستين: وقت التوصل إلى اتفاق بشأن الحدود الشمالية بدأ ينفد
02:29

غانتس بعد لقائه هوكستين: وقت التوصل إلى اتفاق بشأن الحدود الشمالية بدأ ينفد

اعتبر العضو السابق في حكومة الحرب "الإسرائيلية" بيني غانتس خلال لقائه المبعوث الاميركي آموس هوكستين ان "وقت التوصل إلى اتفاق بشأن الحدود الشمالية بدأ ينفد".

02:29

غانتس بعد لقائه هوكستين: وقت التوصل إلى اتفاق بشأن الحدود الشمالية بدأ ينفد

اعتبر العضو السابق في حكومة الحرب "الإسرائيلية" بيني غانتس خلال لقائه المبعوث الاميركي آموس هوكستين ان "وقت التوصل إلى اتفاق بشأن الحدود الشمالية بدأ ينفد".

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024