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عربي و دولي

تشمل مقاتلات "إف-15".. الموافقة على صفقة أسلحة أميركية كبيرة لـ"إسرائيل"

2024-06-18 | 01:05
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تشمل مقاتلات &quot;إف-15&quot;.. الموافقة على صفقة أسلحة أميركية كبيرة لـ&quot;إسرائيل&quot;
تشمل مقاتلات "إف-15".. الموافقة على صفقة أسلحة أميركية كبيرة لـ"إسرائيل"

نقلت صحيفة واشنطن بوست عن ثلاثة مسؤولين لم تذكر أسماءهم القول إن عضوين ديمقراطيين كبيرين في الكونغرس الأميركي وافقا على دعم صفقة أسلحة كبيرة لـ"إسرائيل" تشمل 50 مقاتلة من طراز إف-15 بقيمة تزيد عن 18 مليار دولار.

وذكرت الصحيفة أن النائب جريجوري ميكس والسيناتور بن كاردين وقعا على الصفقة تحت ضغط شديد من إدارة بايدن بعد أن تسبب المشرعان في تأجيل البيع لأشهر عدة.

وقال إريك هاريس مدير الاتصالات بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ في تصريح للصحيفة "تم التعامل مع كل المشكلات والمخاوف لرئيس اللجنة كاردين من خلال مشاوراتنا المستمرة مع الإدارة، ولهذا السبب شعر بأنه من المناسب السماح لهذا الأمر بالمضي قدما".

كما اشار ميكس للصحيفة الى انه على اتصال وثيق بالبيت الأبيض ويحثهم على الضغط على "إسرائيل" بشأن الجهود الإنسانية والإصابات في صفوف المدنيين.

 ونقلت عنه الصحيفة القول إن "الطائرات من طراز إف-15 لن يتم تسليمها قبل "سنوات من الآن".

وتأتي هذه التطورات في وقت تتزايد الضغوط على بايدن من أعضاء حزبه الديمقراطي بسبب دعمه غير المحدود لكيان الاحتلال في ظل الحرب المستمرة على غزة منذ 8 أشهر والذي ادت الى استشهاد أكثر من 37 ألف فلسطيني ونزوح ما يقرب من 2.3 مليون نسمة.

تشمل مقاتلات "إف-15".. الموافقة على صفقة أسلحة أميركية كبيرة لـ"إسرائيل"

عربي و دولي

اسلحة

غزة

اميركا

بايدن

صفقة

اسرائيل

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