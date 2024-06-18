الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

عربي و دولي

مناهضون لحكومة نتنياهو يتظاهرون في القدس

2024-06-18 | 02:12
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
مناهضون لحكومة نتنياهو يتظاهرون في القدس
مناهضون لحكومة نتنياهو يتظاهرون في القدس

تظاهر آلاف "الإسرائيليين" امس ضد حكومة رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو بسبب طريقة إدارة الحرب في غزة وعدم التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين في القطاع .

وقد استبقت شرطة الاحتلال الاحتجاجات بإغلاق شارع غزة بالقدس الغربية الذي يقع فيه مقر إقامة نتنياهو، واستخدمت خراطيم المياه لقمع الاحتجاجات كما اعتقلت عدداً من المحتجين.

و تمكن بعض المتظاهرين من اختراق حاجز لشرطة الاحتلال وُضع لمنعهم من الوصول لمقر نتنياهو، فيما أضرم البعض النار قرب المقر.

وقد تزايدت وتيرة الاحتجاجات على طريقة إدارة نتانياهو للحرب ضد حركة حماس، اذ يتظاهر عشرات الآلاف في شوارع تل أبيب في نهاية كل أسبوع للمطالبة بالتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح "المحتجزين" في القطاع .

لكن المتظاهرين تنقلوا امس إلى القدس المحتلة للاحتجاج خارج الكنيست وقرب مقر إقامة نتناياهو داعين لإجراء انتخابات جديدة في إطار ما وصفه كثيرون بأسبوع الاضطرابات.

وقال المهندس المدني المتقاعد موشيه سانداروفيتش (73 عاما) "كل خطوة يتخذها هي في اتجاه تدمير إسرائيل. لقد كان مسؤولا عما حدث في 7 تشرين الأول/أكتوبر".

وأضاف "الآن هو يدمر كل شيء. حتى لو كانت هناك حرب الآن، فإن كل يوم تستمر فيه الحرب معه، هو يوم أسوأ".

كما دعا المتظاهرون إلى وقف إطلاق النار لإعادة المحتجزين المتبقين في غزة إلى ديارهم.

مناهضون لحكومة نتنياهو يتظاهرون في القدس

عربي و دولي

نتنياهو

القدس

تظاهرة

العودة الى الأعلى
Aljadeed
غانتس بعد لقائه هوكستين: وقت التوصل إلى اتفاق بشأن الحدود الشمالية بدأ ينفد
"إصابات عدة" في صفوف الجيش الكوري الشمالي .. وسيول تتحدث عن غزو خط ترسيم الحدود

اقرأ ايضا في عربي و دولي

بوتين: كوريا الشمالية "تدعم بقوة" العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا
02:37

بوتين: كوريا الشمالية "تدعم بقوة" العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن دعمه الكامل لحليفته كوريا الشمالية في مقال له نشرته وسائل إعلام كورية شمالية مسلطا الضوء على دعم بيونغ يانع القوي لحرب موسكو في اوكرانيا.

02:37

بوتين: كوريا الشمالية "تدعم بقوة" العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن دعمه الكامل لحليفته كوريا الشمالية في مقال له نشرته وسائل إعلام كورية شمالية مسلطا الضوء على دعم بيونغ يانع القوي لحرب موسكو في اوكرانيا.

غانتس بعد لقائه هوكستين: وقت التوصل إلى اتفاق بشأن الحدود الشمالية بدأ ينفد
02:29

غانتس بعد لقائه هوكستين: وقت التوصل إلى اتفاق بشأن الحدود الشمالية بدأ ينفد

اعتبر العضو السابق في حكومة الحرب "الإسرائيلية" بيني غانتس خلال لقائه المبعوث الاميركي آموس هوكستين ان "وقت التوصل إلى اتفاق بشأن الحدود الشمالية بدأ ينفد".

02:29

غانتس بعد لقائه هوكستين: وقت التوصل إلى اتفاق بشأن الحدود الشمالية بدأ ينفد

اعتبر العضو السابق في حكومة الحرب "الإسرائيلية" بيني غانتس خلال لقائه المبعوث الاميركي آموس هوكستين ان "وقت التوصل إلى اتفاق بشأن الحدود الشمالية بدأ ينفد".

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024