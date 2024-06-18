بوتين: كوريا الشمالية "تدعم بقوة" العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا

وقال بوتين في المقال الذي نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية قبيل زيارة نادرة يقوم بها لبيونغ يانغ "نحن نقدر عاليا أن جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية (كوريا الشمالية) تدعم بقوة العمليات العسكرية الخاصة التي تنفذها روسيا في أوكرانيا"، مضيفا أن البلدين يعملان على توسيع "تعاونهما المتبادل والمتساوي".

ومن المقرر أن يصل بوتين إلى كوريا الشمالية مساء اليوم في أول رحلة له الى بيونغ يانغ في وقت تشهد الحدود بين سيول وبيونغ يانغ توترات بعدما عَبَر عشرات الجنود الكوريين الشماليين لفترة وجيزة الحدود الشديدة التحصين مع الجنوب لكنهم عادوا أدراجهم بعدما أطلق الجيش الكوري الجنوبي طلقات تحذيرية.