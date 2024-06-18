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إطلاق صليتي صواريخ في اتجاه مستوطنات الجليل الغربي والقبة الحديدية تفشل في اعتراضها
2024-06-18 | 08:23
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إطلاق صليتي صواريخ في اتجاه مستوطنات الجليل الغربي والقبة الحديدية تفشل في اعتراضها
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إطلاق صليتي صواريخ في اتجاه مستوطنات الجليل الغربي والقبة الحديدية تفشل في اعتراضها
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القناة 12 الإسرائيلية: إطلاق صفارات الإنذار مجددا في الجليل الغربي من بينها مستوطنات لم يتم إخلاؤها
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