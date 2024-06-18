نتنياهو: أقول لأميركا كما قال لها تشرشل في الحرب العالمية الثانية أعطونا الأدوات ننهي المهمة أسرع بكثير

البنتاغون: نعمل مع شركائنا في الشرق الأوسط للتوصل إلى حل دبلوماسي بشأن الحدود اللبنانية الإسرائيلية

البنتاغون: نعمل مع شركائنا في الشرق الأوسط للتوصل إلى حل دبلوماسي بشأن الحدود اللبنانية الإسرائيلية

البنتاغون: نعمل مع شركائنا في الشرق الأوسط للتوصل إلى حل دبلوماسي بشأن الحدود اللبنانية الإسرائيلية

باربارا ليف: نضغط على الشركاء الرئيسيين لفعل ما بوسعهم لحث حماس على قبول مقترح وقف إطلاق النار