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عربي و دولي

نتنياهو لواشنطن: أعطونا الأدوات وسننهي المهمة بشكل أسرع

2024-06-18 | 12:09
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نتنياهو لواشنطن: أعطونا الأدوات وسننهي المهمة بشكل أسرع
نتنياهو لواشنطن: أعطونا الأدوات وسننهي المهمة بشكل أسرع

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، إنه أبلغ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أنه من غير المعقول أن تحجب واشنطن السلاح والذخيرة عن تل أبيب.

وأضاف نتنياهو في فيديو نشر على موقع "إكس" أنه "خلال الحرب العالمية الثانية، قال تشرشل للولايات المتحدة: "أعطونا الأدوات، وسوف نقوم بالمهمة. وأنا أقول، أعطونا الأدوات وسننهي المهمة بشكل أسرع بكثير".

وتابع نتنياهو أنه "عندما كان الوزير بلينكن هنا مؤخرًا في إسرائيل، أجرينا محادثة صريحة، وقلت إنني أقدر بشدة الدعم الذي قدمته الولايات المتحدة لإسرائيل منذ بداية الحرب"

وقال: "لكنني قلت أيضا شيئا آخر، قلت إنه من غير المعقول أن تقوم الإدارة في الأشهر القليلة الماضية بحجب الأسلحة والذخائر عن إسرائيل"

وأوضح نتانياهو في الفيديو أن "إسرائيل، تعتبر أقرب حلفاء أميركا وتقاتل من أجل حياتها، وتقاتل ضد إيران وأعدائنا المشتركين الآخرين".

وكشف رئيس الوزراء الإسرائيلي أن بلينكن في جوابه قال "أن الإدارة تعمل ليل نهار لإزالة هذه الاختناقات".

وعلقت الولايات المتحدة في بداية مايو/أيار إرسال شحنة أسلحة إلى "إسرائيل"، تتضمن قنابل ثقيلة تستخدمها في حملتها العسكرية على قطاع غزة.

وكان بايدن هدد "إسرائيل" بوقف إمدادات أسلحة في حال واصلت عمليتها في رفح، حيث قال في مقابلة مع شبكة "سي إن إن": "لن نقدم أسلحة وقذائف مدفعية لإسرائيل. لن تحصل إسرائيل على دعمنا إذا دخلت المراكز السكانية في رفح".

نتنياهو لواشنطن: أعطونا الأدوات وسننهي المهمة بشكل أسرع

عربي و دولي

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