الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
25
o
البقاع
22
o
الجنوب
25
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
26
o
متن
26
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
11:29
هبوط إضطراري لطائرة.. بعد وفاة قائدها أثناء التحليق!
05:58
أيام قليلة تفصلنا عن حفل نانسي عجرم المنتظر في إسطنبول
01:53
"العيد إنقلب حزناً" ... كبش ينطح فتى ويرديه قتيلاً
01:50
في ثاني ايام العيد.. لحق بزوجته في الشارع لينهي حياتها بسكين!
2024-06-17
فيديو.. ترقب انفجار ضخم في الفضاء يمكن رؤيته بالعين!
عربي و دولي
البنتاغون: لا أحد يريد حربا أوسع بالمنطقة
2024-06-18 | 15:12
A-
A+
البنتاغون: لا أحد يريد حربا أوسع بالمنطقة
مقالات ذات صلة
البنتاغون: أوستن حث على خفض التصعيد بالمنطقة في اتصال مع نظيره الإسرائيلي
البنتاغون: نعمل مع شركائنا في الشرق الأوسط للتوصل إلى حل دبلوماسي بشأن الحدود اللبنانية الإسرائيلية
البنتاغون: الحرب محصورة بغزة والتصعيد على الجبهة اللبنانية قيد الإحتواء
البنتاغون: لا أحد يريد حربا أوسع بالمنطقة
عربي و دولي
بالمنطقة
العودة الى الأعلى
إعلام العدو: استمرار دوي صفارات الإنذار في الجليل الغربي خشية تسلل طائرات مسيّرة
وسائل اعلام عبرية: إسرائيل أبلغت هوكستين بأن العمليات في رفح شارفت على الانتهاء وأن انتهاءها سيؤثر على المنطقة وعلى جبهة لبنان
اقرأ ايضا في عربي و دولي
15:38
باربرا ليف: الوسطاء القطريون عملوا دون كلل من أجل التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن
15:38
باربرا ليف: الوسطاء القطريون عملوا دون كلل من أجل التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن
15:37
رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري التقى اليوم كبار مسؤولي حماس في الدوحة
15:37
رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري التقى اليوم كبار مسؤولي حماس في الدوحة
15:36
هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر مطلع: نتنياهو اختار بشكل واضح فتح جبهة مواجهة أخرى مع إدارة بايدن
15:36
هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر مطلع: نتنياهو اختار بشكل واضح فتح جبهة مواجهة أخرى مع إدارة بايدن
يحدث الآن
كرة السلة
19:06
الطيران الحربي الإسرائيلي يخرق جدار الصوت فوق مناطق الجنوب وصولاً إلى صيدا
محليات
16:16
استشهاد محمد الحسن في غارة على البرغلية
محليات
15:50
بربرا ليف: الاوضاع على الحدود بين لبنان واسرائيل مثيرة للقلق
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2024-04-18
مراسلة الجديد: وصول السفراء الأربعة القطري والفرنسي والسعودي والمصري للقاء رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في دارته في البياضة
13:06
مصادر الجديد: هوكستين لم يدخل في تفاصيل الحل الحدودي لأن الاولوية هي وقف العدوان على غزة ومن بعدها يسير الاتفاق الذي بدأ نقاشه سابقا معه
13:35
المبعوث الاميركي هوكستين يعود من لبنان الى تل أبيب ويلتقي الآن بنتنياهو حاملا معه رد لبنان
01:53
"العيد إنقلب حزناً" ... كبش ينطح فتى ويرديه قتيلاً
15:38
باربرا ليف: الوسطاء القطريون عملوا دون كلل من أجل التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن
03:25
هوكستين يلتقي الرئيس نبيه بري بعد قليل... مراسل الجديد ينقل الاجواء من عين التينة
بالفيديو
بالفيديو
13:00
مقدمة النشرة المسائية 18-06-2024
13:00
النشرة الجوية 18-06-2024
06:59
مراسل الجديد يُطلعنا على تفاصيل جولة الموفد الاميركي آموس هوكشتاين
06:14
مراسل الجديد يوجز أجواء جولة آموس هوكستين ... للمتابعة مباشرة:
05:31
بعد عين التنية هوكستين يلتقي ميقاتي.. ومراسل الجديد ينقل آخر الاجواء
04:50
تصريح الموفد الاميركي آموس هوكستين بعد لقائه الرئيس نبيه بري في عين التينة
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
منوعات
01:53
"العيد إنقلب حزناً" ... كبش ينطح فتى ويرديه قتيلاً
منوعات
01:53
"العيد إنقلب حزناً" ... كبش ينطح فتى ويرديه قتيلاً
منوعات
11:29
هبوط إضطراري لطائرة.. بعد وفاة قائدها أثناء التحليق!
منوعات
11:29
هبوط إضطراري لطائرة.. بعد وفاة قائدها أثناء التحليق!
محليات
08:58
بالفيديو - الحزب يستطلع بطائراته مناطق شمال "اسرائيل"
محليات
08:58
بالفيديو - الحزب يستطلع بطائراته مناطق شمال "اسرائيل"
منوعات
01:50
في ثاني ايام العيد.. لحق بزوجته في الشارع لينهي حياتها بسكين!
منوعات
01:50
في ثاني ايام العيد.. لحق بزوجته في الشارع لينهي حياتها بسكين!
محليات
13:39
فيديو خاص من شرفة منزل ميقاتي.. هكذا بدا المشهد
محليات
13:39
فيديو خاص من شرفة منزل ميقاتي.. هكذا بدا المشهد
عربي و دولي
01:37
"إصابات عدة" في صفوف الجيش الكوري الشمالي .. وسيول تتحدث عن غزو خط ترسيم الحدود
عربي و دولي
01:37
"إصابات عدة" في صفوف الجيش الكوري الشمالي .. وسيول تتحدث عن غزو خط ترسيم الحدود
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024