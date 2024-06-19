30 غارة على مطار الحديدة.. وعقوبات أميركية جديدة

أعلنت جماعة الحوثيين استهداف مطار الحديدة بـ30 غارة أميركية بريطانية، في حين فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على أفراد وكيانات مرتبطة بالجماعة اليمنية.

فقد نقلت وكالة أنباء "سبأ" بيانا صادرا عن إدارة مطار الحديدة، أن "العدوان الأميركي البريطاني استهدف مطار الحديدة ومرافقه بأكثر من 30 غارة، في إطار عدوانه الإجرامي الذي يسعى من خلاله لثني اليمن عن إسناد الشعب الفلسطيني".

وحملت الولايات المتحدة وبريطانيا المسؤولية الكاملة عن استهداف المطار، وما يترتب عليه من تدمير وأضرار بمرافقه المختلفة، والذي من شأنه إعاقة جهود إعادة تأهيل المطار وتشغيله.

واعتبرت أن هذا الاستهداف يتنافى مع كل المواثيق والمعاهدات التي تجرّم استهداف المطارات المدنية.

من جانبه، قال الجيش الأميركي الثلاثاء إنه دمر 8 طائرات مسيرة تابعة للحوثيين في اليمن وواحدة فوق خليج عدن خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت القيادة المركزية الأميركية على موقع إكس إنه لم يتم تسجيل إصابات أو أضرار للسفن الأميركية أو سفن التحالف أو السفن التجارية في الواقعة.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن واشنطن فرضت عقوبات جديدة على 3 أفراد و6 كيانات سهلت شراء جماعة الحوثيين اليمنية للأسلحة.

وأكدت الخارجية الأميركية أن بعض الجهات التي تشملها العقوبات تتواجد في الصين، وقد مكنت الحوثيين من تحقيق إيرادات مالية.



