بسبب تصريحات نتنياهو.. البيت الأبيض يلغي إجتماعاً مع "إسرائيل"

وقال المسؤولان إن القرار جاء احتجاجا على فيديو لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن تزويد الجيش الإسرائيلي بأسلحة أميركية، بهدف توجيه رسالة إلى نتنياهو.وفي المقابل، نقل "أكسيوس" عن مسؤول إسرائيلي إن البيت الأبيض أبلغ الحكومة الإسرائيلية بأن كبار مستشاري الرئيس جو بايدن قرروا إلغاء الحوار الإستراتيجي بين تل أبيب وواشنطن بشأن إيران.ومن جهة أخرى، أشار مسؤول أميركي آخر إلى أن الاجتماع تم تأجيله فقط إلى وقت لاحق بسبب مشاكل تنظيمية.وكان نتنياهو قد انتقد إدارة بايدن في تسجيل مصور، وذكر أنه من غير المعقول أن تقوم واشنطن بحجب الأسلحة والذخائر عن "إسرائيل" خلال الأشهر الماضية.وطالب نتنياهو الإدارة الأميركية برفع القيود المفروضة على الدعم العسكري لـ "إسرائيل"، بهدف إنهاء المهمة بشكل أسرع، وفق تعبيره.كما أضاف في تصريحه أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أكد له أن الإدارة الأميركية تعمل على إلغاء القيود على تقديم السلاح لـ "إسرائيل".