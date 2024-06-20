بوتين يصل إلى قصر هانوي.. وبدء المحادثات مع نظيره الفيتنامي

وصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، صباح اليوم الخميس، إلى القصر الرئاسي في هانوي الفيتنامية.

واستقبل رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية تو لام نظيره الروسي بحفاوة ودخل الرئيسان بهو القصر ومنها إلى القاعة الكبرى، حيث انطلقت بعد ذلك المحادثات الثنائية بين الرئيسين.

وبدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، ورئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية تو لام محادثات ثنائية، حيث يعقد الاجتماع في القاعة الكبرى في القصر الرئاسي في هانوي.

وقبل بدء المحادثات، التقط زعيما البلدين، حسب التقاليد، صورا فوتوغرافية وهما يتصافحان أمام أعلامهما الوطنية.