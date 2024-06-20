"القناة 14" عن وزير الشؤون الدينية الإسرائيلي: نجهز أنفسنا لسيناريوهات دفن جماعي إستعداداً لحرب في الشمال

قالت القناة 12 الإسرائيلية، إن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وافق على إقامة هيئة وزارية أمنية مصغرة بمشاركة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير".
اكد المتحدث باسم الحكومة القبرصية بأنه لن يتم منح أي دولة الإذن بإجراء عمليات عسكرية عبر قبرص.
طالب السفير الأميركي السابق لدى إسرائيل مارتن إنديك "بسحب الدعوة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإلقاء خطاب أمام الكونغرس، وذلك حتى يعتذر عن اتهامه إدارة الرئيس جو بايدن بحجب الأسلحة عن إسرائيل، بينما قال الإعلام الإسرائيلي إن نتنياهو يفضل مواجهة علنية مع واشنطن.