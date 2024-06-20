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عربي و دولي

"القناة 14" عن وزير الشؤون الدينية الإسرائيلي: نجهز أنفسنا لسيناريوهات دفن جماعي إستعداداً لحرب في الشمال

2024-06-20 | 02:45
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&quot;القناة 14&quot; عن وزير الشؤون الدينية الإسرائيلي: نجهز أنفسنا لسيناريوهات دفن جماعي إستعداداً لحرب في الشمال
"القناة 14" عن وزير الشؤون الدينية الإسرائيلي: نجهز أنفسنا لسيناريوهات دفن جماعي إستعداداً لحرب في الشمال

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"القناة 14" عن وزير الشؤون الدينية الإسرائيلي: نجهز أنفسنا لسيناريوهات دفن جماعي إستعداداً لحرب في الشمال

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