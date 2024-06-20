"القناة 14" عن وزير الشؤون الدينية الإسرائيلي: نجهز أنفسنا لسيناريوهات دفن جماعي إستعداداً لحرب في الشمال

طالب السفير الأميركي السابق لدى إسرائيل مارتن إنديك "بسحب الدعوة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإلقاء خطاب أمام الكونغرس، وذلك حتى يعتذر عن اتهامه إدارة الرئيس جو بايدن بحجب الأسلحة عن إسرائيل، بينما قال الإعلام الإسرائيلي إن نتنياهو يفضل مواجهة علنية مع واشنطن.