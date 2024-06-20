مطالبات بإلغاء دعوة نتنياهو لإلقاء خطاب بالكونغرس

وشدد إنديك على أن "نتنياهو يهاجم الولايات المتحدة "بناء على كذبة اختلقها" بينما تخوض إسرائيل حربا على 4 جبهات مع "حماس وحزب الله والحوثيين وإيران".ومن المقرر أن يلقي نتنياهو خطابا أمام الكونغرس بمجلسيه في 24 تموز المقبل، بذريعة أن ذلك يرمز إلى العلاقة الدائمة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وسيمنح الفرصة لمشاركة "رؤية حكومته في الدفاع عن الديمقراطية، ومكافحة الإرهاب، وإرساء سلام عادل ودائم في المنطقة" وفق رئيس مجلس النواب مايك جونسون.