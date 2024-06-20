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عربي و دولي

روسيا وفيتنام تؤكدان دعمهما لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية

2024-06-20 | 07:49
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روسيا وفيتنام تؤكدان دعمهما لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية
روسيا وفيتنام تؤكدان دعمهما لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية


أفاد البيان الروسي الفيتنامي المشترك حول زيادة تعميق الشراكة الاستراتيجية الشاملة في سياق الذكرى الثلاثين للمعاهدة الروسية الفيتنامية بشأن أساسيات العلاقات الودية، اليوم الخميس، بأن روسيا وفيتنام تعارضان التدخل في شؤون دول الشرق الأوسط.

وجاء في البيان الذي تم نشره على الموقع الرسمي للكرملين: "يتفق الطرفان في رغبتهما في تعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، ومعارضة التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، والتعبير عن التزامهما بتسوية شاملة وعادلة وطويلة الأجل للقضية الفلسطينية على أساس سلمي وقانوني دولي معروف، وهو إقامة دولة فلسطينية مستقلة داخل حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تتعايش بسلام وأمن مع إسرائيل".
وأكدت كل من روسيا الاتحادية وجمهورية فيتنام الاشتراكية في بيان مشترك، اليوم الخميس، أن العلاقات بين البلدين تهدف الى تعزيز الاستقرار والسلام العالميين، وليست خاضعة للظروف الجيوسياسية.
ونشر الموقع الرسمي للكرملين نص البيان في سياق الذكرى الثلاثين للمعاهدة الروسية الفيتنامية بشأن أساسيات العلاقات الودية جاء فيه: "العلاقات الثنائية (الروسية الفيتنامية) لا تخضع للظروف الجيوسياسية وتهدف إلى تعزيز السلام والاستقرار والأمن في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وفي العالم".
ووصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إلى القصر الرئاسي في هانوي، حيث أجرى محادثات مع رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، تو لام.
 
روسيا وفيتنام تؤكدان دعمهما لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية

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