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عربي و دولي

"مستعد لتلقي أي انتقادات شخصية".. نتنياهو يعلق على الانتقاد الاميركي

2024-06-20 | 15:03
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&quot;مستعد لتلقي أي انتقادات شخصية&quot;.. نتنياهو يعلق على الانتقاد الاميركي
"مستعد لتلقي أي انتقادات شخصية".. نتنياهو يعلق على الانتقاد الاميركي

علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على الانتقادات الحادة التي تعرض لها من الولايات المتحدة، الخميس.

وقال نتنياهو على منصة "إكس"، الخميس، إنه "مستعد لتلقي أي انتقادات شخصية، في مقابل وصول الذخيرة التي تحتاجها إسرائيل من الولايات المتحدة".

وكان البيت الأبيض قد وجه، الخميس، انتقادات لاذعة وغير مسبوقة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، على خلفية تصريحاته بشأن تأخير واشنطن إرسال شحنات من الأسلحة لإسرائيل.

واعتبر المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، أن تصريحات نتنياهو هذا الأسبوع بشأن التأخير في تسليم شحنات الأسلحة الأميركية لإسرائيل "مهينة".

وقال كيربي للصحافيين إن "تلك التصريحات كانت مخيبة للآمال بشدة ومهينة لنا بالتأكيد، نظرا لحجم الدعم الذي نقدمه وسنواصل تقديمه".

وفي مقطع مصور باللغة الإنجليزية، قال نتنياهو، الثلاثاء، إنه "من غير المعقول" أن تحجب واشنطن خلال الأشهر القليلة الماضية "الأسلحة والذخائر" عن إسرائيل.

وأكد البيت الأبيض، الخميس، أنه لم يكن على علم أن نتنياهو سينشر مقطعا مصورا عن شحنات الأسلحة الأمريكية لإسرائيل.

واعتبر أن "تصريحات نتنياهو مخيبة للآمال للغاية ومزعجة للولايات المتحدة، وأن تعليقاته بشأن إمدادات الأسلحة الأميركية كانت غير صحيحة أيضا".

وأوضح كيربي أن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، سيجتمع الخميس، مع مسؤولين إسرائيليين لبحث مجموعة واسعة من القضايا.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، قد أوقفت في مايو/أيار شحنة قنابل زنة 2000 رطل و500 رطل، بسبب مخاوف من التأثير الذي يمكن أن تحدثه في المناطق المكتظة بالسكان.

لكن لا يزال من المقرر أن تحصل "إسرائيل" على أسلحة أميركية بمليارات الدولارات.

"مستعد لتلقي أي انتقادات شخصية".. نتنياهو يعلق على الانتقاد الاميركي

عربي و دولي

الولايات المتحدة

كيربي

نتنياهو

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