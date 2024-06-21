الخارجية الاميركية: بلينكن يبلغ مسؤولين إسرائيليين بضرورة تجنب المزيد من التصعيد مع لبنان

وذلك من خلال "حل دبلوماسي يسمح للعائلات الإسرائيلية واللبنانية التي نزحت بسبب تبادل إطلاق النار على الحدود، بالعودة إلى ديارها"، بحسب تعبيره .

وشدد ايضاً على ضرورة اتخاذ خطوات إضافية لزيادة إدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

كما أكد بلينكن للوفد الإسرائيلي أهمية التخطيط لما بعد انتهاء الحرب، وإعادة الإعمار في القطاع الفلسطيني المدمر، حسب ما أفاد المتحدث باسم الخارجية ماثيو ميلر اليوم .

وأشار إلى أن واشنطن تواصل الجهود لتحقيق وقف إطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح الأسرى المحتجزين.

وخلال اللقاء، أكد بلينكن أيضاً "التزام بلاده الثابت بأمن إسرائيل"، وفق ما قال ميلر.

كما شدد على "أهمية تجنب تصعيد جديد في لبنان" من خلال "حل دبلوماسي يسمح للعائلات الإسرائيلية واللبنانية التي نزحت بسبب تبادل إطلاق النار على الحدود، بالعودة إلى ديارها".