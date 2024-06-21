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عربي و دولي

كوريا الجنوبية تستدعى سفير روسيا

2024-06-21 | 05:04
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كوريا الجنوبية تستدعى سفير روسيا
كوريا الجنوبية تستدعى سفير روسيا


إستدعت وزارة خارجية كوريا الجنوبية سفير روسيا لدى سول جورجي زينوفييف اليوم الجمعة للإحتجاج على اتفاقية الشراكة الإستراتيجية الموقعة مع كوريا الشمالية خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأخيرة لبيونغ يانغ.

وقال وزير خارجية كوريا الجنوبية تشو تاي يول "إن أي مساعدة مباشرة أو غير مباشرة من شأنها تعزيز الإمكانات العسكرية لكوريا الشمالية تعد انتهاكا واضحا لقرارات مجلس الأمن الدولي".
من جانبه قال سفير روسيا لدى كوريا الجنوبية اليوم إنه أبلغ وزارة الخارجية في سول بأن "تهديد موسكو وابتزازها بسبب تقارب علاقاتها المتزايد مع كوريا الشمالية أمر غير مقبول".
ويوم أمس الخميس، أعلن مكتب الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول أن بلاده "ستعيد النظر في عدم إرسالها الأسلحة إلى أوكرانيا في ظل الاتفاق الروسي الشمالي الجديد".
من جانبه أكد الرئيس الروسي  أنه "لا يوجد مستجدات في الاتفاق الأخير بين روسيا الاتحادية وكوريا الشمالية"، مشيرا إلى أن شيئا لم يتغير تقريبا منذ الاتفاق السابق.
وقال بوتين إن الاتفاقية مع كوريا الشمالية "تستنسخ بشكل شبه كامل الاتفاقية السابقة التي انتهت صلاحيتها، وتنص على تقديم المساعدة المتبادلة في حال التعرض لأي عدوان عسكري".
وحذر الرئيس الروسي خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الفيتنامية هانوي من أن توريد سول للأسلحة الفتاكة إلى منطقة الصراع في أوكرانيا "سيكون خطأ كبيرا جدا".
وفي ختام زيارته إلى فيتنام لم يستبعد بوتين تزويد بلدان اخرى في العالم بما فيها كوريا الشمالية بأسلحة روسية، ردا على تزويد الغرب أوكرانيا بالسلاح.
 
كوريا الجنوبية تستدعى سفير روسيا

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