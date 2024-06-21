الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

عربي و دولي

بلد أوروبي آخر يعترف بدولة فلسطين.. و"إسرائيل" تستدعي سفيره

2024-06-21 | 06:01
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
بلد أوروبي آخر يعترف بدولة فلسطين.. و&quot;إسرائيل&quot; تستدعي سفيره
بلد أوروبي آخر يعترف بدولة فلسطين.. و"إسرائيل" تستدعي سفيره

أعلنت أرمينيا، الجمعة، أنها اعترفت رسميا بدولة فلسطينية.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية أن "أرمينيا تدعم قرار الأمم المتحدة بشأن وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وتؤيد حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي".
وأضاف البيان: "الوضع الإنساني الكارثي في غزة والصراع العسكري المستمر إحدى القضايا الأساسية التي تتطلب تنظيم جدول الأعمال السياسي الدولي اليوم".
وتابعت الوزارة: "دانت جمهورية أرمينيا استهداف البنية التحتية المدنية، والعنف ضد السكان المدنيين واحتجاز المدنيين كرهائن أثناء النزاع المسلح".
وأوضحت: "أرمينيا مهتمة بإخلاص بضمان السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، والمصالحة الدائمة بين الشعبين. لقد دأبنا، في مختلف المنابر الدولية، على مناقشة القضية الفلسطينية بشكل سلمي وشامل لصالح الدفاع عن مبدأ الدولتين لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني".
وأبرزت: "نحن مقتنعون بأن هذا هو السبيل الوحيد لضمان قدرة الفلسطينيين والإسرائيليين على تحقيق تطلعاتهم المشروعة".
وختمت بيانها بالقول: "بناء على ما سبق، وتأكيدا على التزامها بالقانون الدولي ومبادئ المساواة والسيادة والتعايش السلمي بين الشعوب، تعترف جمهورية أرمينيا بدولة فلسطين".
وفي أول رد فعل على القرار، أعلنت الخارجية الإسرائيلية أنها استدعت السفير الأرميني من أجل "توبيخه بشدة".
وقبل أيام، أقدمت إسبانيا وأيرلندا والنرويج على نفس الخطوة باعترافها بدولة فلسطين، كما أقر البرلمان السلوفيني مرسوما يعترف بفلسطين.


بلد أوروبي آخر يعترف بدولة فلسطين.. و"إسرائيل" تستدعي سفيره

عربي و دولي

أرمينيا

فلسطين

إسرائيل

العودة الى الأعلى
Aljadeed
"الغارديان": قبرص سمحت لـ "إسرائيل" بإستخدام مجالها الجوي لإجراء تدريبات تحاكي هجوماً إيرانياً على "إسرائيل"
شاهد - صور الأقمار الصناعية تظهر حجم الدمار في مخيم الشابورة برفح

اقرأ ايضا في عربي و دولي

نتنياهو: سننتصر على حماس ونردع حزب الله بهذه الحالة
07:11

نتنياهو: سننتصر على حماس ونردع حزب الله بهذه الحالة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن "إسرائيل" ستتمكن من تحقيق "انتصار سريع" على حركة حماس وردع حزب الله اللبناني في أي حرب مستقبلية قد تخوضها معه إذا ما إذا حصلت تل أبيب على ما تحتاجه من أسلحة.

07:11

نتنياهو: سننتصر على حماس ونردع حزب الله بهذه الحالة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن "إسرائيل" ستتمكن من تحقيق "انتصار سريع" على حركة حماس وردع حزب الله اللبناني في أي حرب مستقبلية قد تخوضها معه إذا ما إذا حصلت تل أبيب على ما تحتاجه من أسلحة.

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024