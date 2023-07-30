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فن و منوعات

قتل والدته وأخفى أجزاء منها بثلاجة .. والجزء الآخر في مكان غريب

2023-07-30 | 06:10
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قتل والدته وأخفى أجزاء منها بثلاجة .. والجزء الآخر في مكان غريب
قتل والدته وأخفى أجزاء منها بثلاجة .. والجزء الآخر في مكان غريب

اعترف رجل في منتصف الثلاثينات في بلجيكا بقتل والدته ووضع أجزاء من جسدها في ثلاجة عثر عليها في قناة بشرق البلاد، وفق ما أعلنت النيابة العامة الجمعة.

وعثر على الثلاجة بمحتوياتها المروّعة، ذراعان وساقان،  في قناة قرب مدينة لييج، ما أدى إلى فتح تحقيق في جريمة قتل.

ثم اكتشف المحققون بقية جسد المرأة في حاوية قمامة ألقيت في نهر قريب.

وساعد وشم على صدر المرأة في تحديد أن الجثة تعود إلى امرأة في السبعينات من العمر، وفق ما أوضحت ناطقة باسم النيابة العامة في لييج.

وأوقف ابنها المولود عام 1988 قبل فجر الخميس في فندق قريب من مطار بروكسل.

وأضافت الناطقة كاترين كولينيون أنه كان يستعد على ما يبدو للسفر إلى كوريا الجنوبية.

وتابعت أنه خلال استجوابه من قبل الشرطة "اعترف" الرجل بفعلته وأمر قاضي التحقيق بتوجيه الاتهام إليه واحتجازه.
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