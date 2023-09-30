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فن و منوعات

البنتاغون يشترط على مطوري الذكاء الاصطناعي كشف أسرار التقنية

2023-09-30 | 14:52
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البنتاغون يشترط على مطوري الذكاء الاصطناعي كشف أسرار التقنية
البنتاغون يشترط على مطوري الذكاء الاصطناعي كشف أسرار التقنية

دعا كبير مسؤولي الذكاء الاصطناعي في وزارة الدفاع الأميركية، إلى مزيد من الشفافية من جانب مطوري الذكاء الاصطناعي عن كيفية عمل تقنياتهم.

ووفقا لموقع "بلومبرغ"، يعتقد كريغ مارتيل أن القسم يحتاج إلى معرفة المزيد عن أدوات الذكاء الاصطناعي قبل الالتزام الكامل باستخدامها.

كما يريد مارتيل من الشركات أن تشارك الرؤى حول كيفية إنشاء برامج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها حتى تشعر وزارة الدفاع الأميركية "بالراحة والأمان عند اعتمادها".

حاليا، تعتمد برامج الذكاء الاصطناعي على نماذج اللغات الكبيرة (LLMs)، والتي تستخدم مجموعات بيانات ضخمة لتشغيل أدوات مثل برامج الدردشة الآلية ومولدات الصور. ومع ذلك، غالبا ما يتم تقديم هذه الخدمات دون الكشف عن أعمالها الداخلية، مما يجعل من الصعب على المستخدمين فهم كيفية وصول التكنولوجيا إلى القرارات أو كيفية تحسنها بمرور الوقت.

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فن و منوعات

البنتاغون

الذكاء الاصطناعي

كريغ مارتيل

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