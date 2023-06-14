كرم بوسين وهاندا آرتشيل معا من جديد

وفي التفاصيل سيكون كرم بوسين وهاندا آرتشيل وجهاً لوجه في موسم درامي واحد بأعمال درامية مختلفة بعد إنفصالهما.فقد نشرت المواقع الإلكترونية التركية ما دار بين بطلي مسلسل إشراقتي خلال تصوير أول مشاهد المسلسل بأول يوم؛ إذ قام كرم بنشر ستوري على صفحته عبر انستغرام، وهو يعاتب شريكته نور حفصه على تأخيرها عن التصوير قائلا "إنتظرتك كثيراً، منذ أول يوم لنا تأخرتِ إذا إستمرينا هكذا سنتجادل كثيرا أنا وأنت".والمسلسل الذي سيتم عرضه بالموسم الدرامي الصيفي بتركيا خلال شهر أيلول القادم ينتمي للدراما الكوميدية الرومانسية. ويعني إسم "إشراقتي " الرجل الفاقد وعيه من الحب.