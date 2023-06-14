بديع ابو شقرا يفاجئ الجميع في احدث ظهور

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A post shared by Badih Abou Chakra Official (@badihabouchakra)
A post shared by Badih Abou Chakra Official (@badihabouchakra)
الجنوب في موعد مع الحدث الأضخم لعام ٢٠٢٣ ولأول مرة حفل انتخاب Miss Janoub.
نشرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم صورة ، عبر انستغرام، جمعتها بالملكة رانيا العبد لله، من كواليس الحفل الخيري الذي أقيم في الأردن منذ ايام.
تعرضت الملكة رانيا العبدالله، زوجة العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني، لموقف لا تحسد عليه خلال احتفال جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي يوم أمس في الاردن.