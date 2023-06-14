بديع ابو شقرا يفاجئ الجميع في احدث ظهور

فاجأ الممثل اللبناني بديع أبو شقرا، جمهوره ومتابعيه على حسابه عبر انستغرام، بإطلالته التي وصفها البعض بـ "الجريئة".



وفي التفاصيل، نشر بديع على حسابه مجموعة صور من أحدث جلسة تصوير خضع لها، حيث ظهر عاري الصدر، ووضع قرطا في أذنه، ليرفق الصور بالتعليق التالي: "صيف 2023".

الصور لاقت تفاعلا كبيرا بين المتابعين، حيث انقسمت الاراء بين من احب اطلالة بديع ابو شقرا ومن اعتبرها غير لائقة، خصوصا ان الجمهور لم يعتد ان يراه هكذا، في حين تساءل آخرون عما اذا كان بديع يحضر لعمل تمثيلي جديد.