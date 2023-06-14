تطورات جديدة في قضية طلاق جوني ديب وآمبر هيرد

هذا وكانت انتهت المحاكمة التي جرت في فرجينيا لمدة 6 أسابيع، في حزيران 2022، بحكم بتعويض قدره 10.35 مليون دولار ضد هيرد، بتهمة تشويه سمعة ديب من خلال كتابة مقال في العام 2018، أشارت إلى أنها كانت ضحية عنف منزلي، في حين حكمت المحكمة لـ هيرد بتعويض قدره مليوني دولار من طليقها.وبحسب ما اشارت معلومات صحفية، فإن الدفع هو الفصل الأخير في الطلاق المطول والمعارك القانونية اللاحقة التي استمرت أكثر من 7 سنوات.