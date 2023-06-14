طارق تميم يتكلم عن خلاف مسلسل "النار بالنار".. هذا ما قاله

و في التفاصيل، أشار طارق إلى أنه كان يفضل أن يقدم الأدوار الاجتماعية، لكن جمال النص وجدية شخصيته جعلتاه يوافق على العرض، مضيفا أن مدة كل حلقة ستكون 15 دقيقة، وأن المسلسل يطرح كوميديا عبثية.وعلق طارق على الخلاف الذي حصل بين المخرج محمد عبد العزيز والكاتب رامي كوسا والفنانة كاريس بشار بسبب مسلسل " النار بالنار"، بالقول إن الجميع كانوا يريدون مصلحة العمل وما حصل هو سوء تفاهم بين الأخوة حيث أن لكل شخص رأي ووجهة نظر وعلى الآخرين تقبلها.وأشاد بالفنانة السورية كاريس بشار قائلاٌ:" كاريس وحشة بكل المعايير شو ماعملت بتأبدع".وأعرب عن سعادته الكبيرة بمشاركته بالمسلسل، قائلاً إنه أعجب للغاية بالتزام كل من الدولة والنقابة برعاية الأعمال وتقديمها بشكل جيد، وبإشراك الممثلين والمخرجين الأكاديميين فيها، وهذا ما يفتقده لبنان.