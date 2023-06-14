دعوى قضائية ضد "ليدي غاغا" بسبب كلبها

وبعد أيام، أعادت “جينيفر ماكبرايد” الكلبين لغاغا، آملة الحصول على المكافأة.

وفي التفاصيل قالت “ماكبرايد”، إن ليدي غاغا لم تدفع لها مكافأة مادية بعد أن أعادت لها كلابها المسروقة، وطالبتها بدفع تعويضات إضافية بعد أن تسببت لها بـ “معاناة نفسية” ومنعتها من “الاستمتاع بحياتها”.وبالعودة إلى تفاصيل سابقة عن القضية، تعرضت المغنية الأمريكية “ليدي غاغا” لسرقة مروعة تحت تهديد السلاح عام 2021، وحينها أقدم لصوص على سرقة كلبيها من نوع “بولدغ فرنسي”.ولأن غاغا تعشق كلبيها، عرضت مكافأة قدرها 500 ألف دولار أمريكي، لمن يعثر عليهما.