نضال الاحمدية تتعرض للتهديد بعد تصريحاتها عن السوريين وتتوعد بالقضاء
لم تتوقف الحملات القاسية التي تتعرض لها الاعلامية اللبنانية نضال الاحمدية، بعد تصريحاتها الاخيرة عن اللاجئين السوريين، اذ تتعرض منذ ذلك الوقت لهجوم قاس من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدا الجمهور السوري الذي اتهمها بالعنصرية وبدأ بمهاجمها بشكل كبير، واصفا اياها بأبشع الصفات.
وبسبب تلك الحملات، لجأت نضال الاحمدية الى القضاء، حيث نشرت على حساب مجلة الجرس عبر تويتر، تسجيلا صوتيا لها تتوعد من خلاله كل من يهاجمها ويقترف جرائم الكترونية على رقمها عبر واتساب، بحسب تعبيرها، قائلة: "حتى ما تروحوا جماعات على السجن.. وقفوا الحملات واحترموا حالكن يا بلا شرف".