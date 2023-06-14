نضال الاحمدية تتعرض للتهديد بعد تصريحاتها عن السوريين وتتوعد بالقضاء

لم تتوقف الحملات القاسية التي تتعرض لها الاعلامية اللبنانية نضال الاحمدية، بعد تصريحاتها الاخيرة عن اللاجئين السوريين، اذ تتعرض منذ ذلك الوقت لهجوم قاس من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدا الجمهور السوري الذي اتهمها بالعنصرية وبدأ بمهاجمها بشكل كبير، واصفا اياها بأبشع الصفات.

