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فن

طليقة وائل كفوري تطل بملامح مختلفة وتلفت الأنظار

2023-06-14 | 05:58
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طليقة وائل كفوري تطل بملامح مختلفة وتلفت الأنظار
طليقة وائل كفوري تطل بملامح مختلفة وتلفت الأنظار

نشرت السيدة اللبنانية انجيلا بشارة، طليقة الفنان وائل كفوري صورة جديدة عبر خاصية القصص القصيرة عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.

وظهرت انجيلا باللون الأسود وتضع قبعة على رأسها، وأشاد المتابعون بجمالها.
يُذكر ان انجيلا مُقلة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتزوج وائل كفوري من أنجيلا بشارة عام 2011، ورُزقا بابنتهما الأولى وسمّياها ميشيل، وفي الأول من حزيران عام 2016 رزقا بابنتهما الثانية وأطلقا عليها اسم ميلانا، قبل أن يقع الطلاق بينهما عام 2019.
 
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طليقة وائل كفوري تطل بملامح مختلفة وتلفت الأنظار

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