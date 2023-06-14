مصطفى كامل يحذر من تقنية الذكاء الاصطناعي

وفي التفاصيل حذّر مصطفى في مداخلة مع برنامج "كلمة أخيرة" من استخدام هذه التقنية، وما يمكن أن تُحدثه من جرائم في حق الفن إذا تم فتح الباب لهذه التجارب، حيث قال: "أنا زعلان وخايف جداً من الذكاء الاصطناعي، وربّنا يستر علينا وعلى رموزنا".وتابع: "في حاجات غير قابلة للهزار، ومنها اللعب في أصوات سيدة الغناء العربي أم كلثوم وعبد الوهاب وعبد الحليم وعبد المطلب، أما المطربون الذين لا يزالون على قيد الحياة فمن حقهم التصرف بأصواتهم بأي شكل".وعن وضع ضوابط لهذه التقنية، قال مصطفى كامل: "لو شعرنا بخطر شديد، والموضوع مزعلني نفسياً، يعني إيه أستخدم ماكينة والأجيال تسمع أي كلام؟ هل ينفع أسمع أم كلثوم بتقول يا حوستي السودا؟ وإذا فتحنا الباب لهذه التجارب إحنا رايحين لجريمة عاجلاً أم آجلاً".