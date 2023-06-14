ممثلة شهيرة تتعرض لوعكة صحية وتطلب الدعاء

وفي التفاصيل، قالت الفت في منشور على حسابها عبر انستغرام: "صباح الفل، لما كتير سألوني إيه اللي حصللي قلت أقولكم... طلع عندي كسل في الغدة الدرقية نتيجة حرق الأعصاب والدم في الشغلانة دي، والغدة بتعصّبك وبتحجز المية تحت الجلد وبتعطل الحرق في الجسم مهما عملت دايت مش هتخس وترجع زي ما كنت".وأضافت: "الحل جيم طول الوقت على الأقل أربعة أيام في الأسبوع، دايت أكل وشرب حاجات معينة تزوّد الحرق وتهدى خالص وتعيش بأعصاب باردة اللي يحصل يحصل... وفعلاً النجاح والبريق ليه وقته والأرزاق بيد الله... مهما كنت شايفه نفسي شاطرة وبستاهل".وختمت أُلفت عمر كلامها بالقول: "عملت كده وخلال ثلاثة أسابيع لشهر كانت دي النتيجة ولسّه بكمل... دعواتكم إن شاء الله أقدر أكمّل من غير قلق... مش مستاهلة... صحتك بالدنيا".