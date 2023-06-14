بسمة بوسيل في خطوة مفاجئة تجاه هبة طوجي

وفي التفاصيل نشرت بسمة فيديو على حسابها الخاص عبر منصة مقطعاً من أغنية الفنانة اللبنانية هبة طوجي، بصوتها للمرة الثالثة، بعد أن تمّ حذف المقطع الأول من "إنستغرام"، وأرفقت الفيديو بالقول: " الحب هو وسيلة أكثر للتعامل مع هذا الغلاف ، شكرًا يا رفاق على كل الدعم!، الاغنية الاصلية لهبة طوجي".

وكانت قد أصدرت شركة "وتري"بياناً توضيحياً حول "الكوفر" الخاص بأغنية "مين اللي بيختار" للفنانة هبة طوجي، من قِبل الفنانة المغربية بسمة بوسيل، رداً على ما تتداوله مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المقالات الصحافية، عن حذف "كوفر" أغنية "مين اللي بيختار"، الذي نشرته الأخيرة على صفحتها على تطبيق "انستغرام"، والتي هي اساساً من إنتاج وتلحين الفنان اسامة الرحباني وكلمات الفنان غدي الرحباني وأداء الفنانة هبة طوجي.

وجاء في البيان: "يهمّ شركة "وتري" المولجة متابعة وحماية حقوق الفنانين المتعاقدين معها من توضيح ما يلي: