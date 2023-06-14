يحيى الفخراني في ظهور نادر ويقلق الجمهور على صحته

حرص الفنان المصري يحيى الفخراني، على تقديم واجب العزاء في الموسيقار أشرف أبو زيد، شقيق الفنان كريم أبو زيد.



وحضر الفخراني إلى المسجد لتقديم واجب العزاء، لكنه أثار قلق محبيه عليه بعد ظهوره متكئاً على عصا ويمشي بصعوبة ويحتاج الى من يسانده في التنقل، ما أثار ضجة كبيرة بين الجمهور للاطمئنان على حالته الصحية.

وفي ظهور نادر، مشى الفخراني بصعوبة وهو يتكئ من جهة على العصا، ومن الجهة الثانية يسانده شاب، ورغم صعوبة مشيته وظهور علامات التقدّم في السنّ على ملامحه، بدا الفخراني مبتسماً وفي غاية الهدوء.

