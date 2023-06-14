الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

فن

اعدام قاتل الطالبة نيرة أشرف في مصر.. تفاصيل خرجت إلى العلن

2023-06-14 | 08:35
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
اعدام قاتل الطالبة نيرة أشرف في مصر.. تفاصيل خرجت إلى العلن
اعدام قاتل الطالبة نيرة أشرف في مصر.. تفاصيل خرجت إلى العلن

نفذت مصلحة السجون بسجن جمصة في مصر ، حكم الإعدام الصادر ضد محمد عادل فى القضية المعروفة إعلاميا بقتل الطالبة نيرة أشرف، أمام بوابة كلية الآداب بجامعة المنصورة فى محافظة الدقهلية، وذلك بعد رفض الطعن المقدم من قبل المتهم.

وقضت محكمة النقض بقبول طعن المقدم من المتهم محمد عادل على الحكم الصادر من محكمة جنايات المنصورة بإعدامه شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم الصادر ضده، بتهمة قتل طالبة جامعة المنصورة نيرة أشرف.
وكان المستشار حمادة الصاوى، النائب العام، أمر فى 22 يونيو الماضى، بإحالة المتهم محمد عادل إلى محكمة الجنايات؛ لمعاقبته فيما اتهم به من قتل الطالبة المجنى عليها (نيرة) عمدا مع سبق الإصرار، حيث بيت النية وعقد العزم على قتلها، وتتبعها حتى ظفر بها أمام جامعة المنصورة، وباغتها بسكين طعنها به عدة طعنات، ونحرها قاصدا إزهاق روحها، وقد جاء قرار الإحالة بعد ثمان وأربعين ساعة من وقوع الحادث.
 
مقالات ذات صلة
اعدام قاتل الطالبة نيرة أشرف في مصر.. تفاصيل خرجت إلى العلن

فن و منوعات

فن

نيرة أشرف

العودة الى الأعلى
Aljadeed
راغب علامة عن انتخاب رئيس للجمهورية: الأسامي تأتي بأمر من الخارج
يحيى الفخراني في ظهور نادر ويقلق الجمهور على صحته

اقرأ ايضا في فن

لقب "ملكة جمال الجنوب" يعود الى الساحة .. اليكم موعد الحفل
10:08

لقب "ملكة جمال الجنوب" يعود الى الساحة .. اليكم موعد الحفل

الجنوب في موعد مع الحدث الأضخم لعام ٢٠٢٣ ولأول مرة حفل انتخاب Miss Janoub.

10:08

لقب "ملكة جمال الجنوب" يعود الى الساحة .. اليكم موعد الحفل

الجنوب في موعد مع الحدث الأضخم لعام ٢٠٢٣ ولأول مرة حفل انتخاب Miss Janoub.

نانسي عجرم توجه رسالة لـ الملكة رانيا بعد الحفل الخيري الذي جمعهما بالاردن
09:07

نانسي عجرم توجه رسالة لـ الملكة رانيا بعد الحفل الخيري الذي جمعهما بالاردن

نشرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم صورة ، عبر انستغرام، جمعتها بالملكة رانيا العبد لله، من كواليس الحفل الخيري الذي أقيم في الأردن منذ ايام.

09:07

نانسي عجرم توجه رسالة لـ الملكة رانيا بعد الحفل الخيري الذي جمعهما بالاردن

نشرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم صورة ، عبر انستغرام، جمعتها بالملكة رانيا العبد لله، من كواليس الحفل الخيري الذي أقيم في الأردن منذ ايام.

الملكة رانيا توثق حادثة حصلت امامها وردة فعلها العفوية تتصدر الترند
08:38

الملكة رانيا توثق حادثة حصلت امامها وردة فعلها العفوية تتصدر الترند

تعرضت الملكة رانيا العبدالله، زوجة العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني، لموقف لا تحسد عليه خلال احتفال جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي يوم أمس في الاردن.

08:38

الملكة رانيا توثق حادثة حصلت امامها وردة فعلها العفوية تتصدر الترند

تعرضت الملكة رانيا العبدالله، زوجة العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني، لموقف لا تحسد عليه خلال احتفال جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي يوم أمس في الاردن.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023