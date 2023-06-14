راغب علامة عن انتخاب رئيس للجمهورية: الأسامي تأتي بأمر من الخارج

نظام البؤس والفشل السياسي في لبنان. النظام المبني على الفساد والتدمير والسرقة والفشل. النظام الديمقراطي !سنين تضيع لاختيار رئيس الجمهورية ومن بعدها سنين لتكليف رئيس حكومة ومن بعدها اشهر لاختيار الوزراء التابعين حصرًا لزعامات لعنة الطائفية التي لم تحقق الا الفشل. لعن الله… — RaghebAlama (@raghebalama) June 13, 2023

وفي تغريدة على حسابه عبر تويتر، قال راغب: "نظام البؤس والفشل السياسي في لبنان.. النظام المبني على الفساد والتدمير والسرقة والفشل.. النظام الديمقراطي!".وتابع: "سنين تضيع لاختيار رئيس الجمهورية ومن بعدها سنين لتكليف رئيس حكومة ومن بعدها اشهر لاختيار الوزراء التابعين حصرًا لزعامات لعنة الطائفية التي لم تحقق الا الفشل".واضاف: "لعن الله الديمقراطية اذا كانت هذه هي الديمقراطية !! الطائفية والديمقراطية متل النار والبنزين، لا يمكن جمعهما الا للتدمير!"، خاتما كلامه بالقول: "وجب تغيير النظام لكي يعيش شعب لبنان! فيلم اميركي طويل وحقيقة الامر إن الأسامي تأتي بالأمر من الخارج ".