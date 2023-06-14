راغب علامة عن انتخاب رئيس للجمهورية: الأسامي تأتي بأمر من الخارج

وفي تغريدة على حسابه عبر تويتر، قال راغب: "نظام البؤس والفشل السياسي في لبنان.. النظام المبني على الفساد والتدمير والسرقة والفشل.. النظام الديمقراطي!".
وتابع: "سنين تضيع لاختيار رئيس الجمهورية ومن بعدها سنين لتكليف رئيس حكومة ومن بعدها اشهر لاختيار الوزراء التابعين حصرًا لزعامات لعنة الطائفية التي لم تحقق الا الفشل".
واضاف: "لعن الله الديمقراطية اذا كانت هذه هي الديمقراطية !! الطائفية والديمقراطية متل النار والبنزين، لا يمكن جمعهما الا للتدمير!"، خاتما كلامه بالقول: "وجب تغيير النظام لكي يعيش شعب لبنان! فيلم اميركي طويل وحقيقة الامر إن الأسامي تأتي بالأمر من الخارج ".