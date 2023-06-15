جيني اسبر تلفت الانظار بسيارتها الفارهة في شوارع بيروت

وظهر في الفيديو شاب، سألها عن مهنتها وكم تقدر قيمتها، كنوع من محتولى يصتعه عبر مواقع التواصل، لترد جيني إسبر باستغراب من انه لا يعرف مهنتها، ثم تتابع عن قيمة ثروتها: "صراحة و لاشي كلو اجار ، حتى السيارة حتى ما يصيبوني بالعين."