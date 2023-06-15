جيني اسبر تلفت الانظار بسيارتها الفارهة في شوارع بيروت

وظهر في الفيديو شاب، سألها عن مهنتها وكم تقدر قيمتها، كنوع من محتولى يصتعه عبر مواقع التواصل، لترد جيني إسبر باستغراب من انه لا يعرف مهنتها، ثم تتابع عن قيمة ثروتها: "صراحة و لاشي كلو اجار ، حتى السيارة حتى ما يصيبوني بالعين."
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A post shared by Ahmad Abla (@beirutbillionaires)
A post shared by Ahmad Abla (@beirutbillionaires)
الجنوب في موعد مع الحدث الأضخم لعام ٢٠٢٣ ولأول مرة حفل انتخاب Miss Janoub.
نشرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم صورة ، عبر انستغرام، جمعتها بالملكة رانيا العبد لله، من كواليس الحفل الخيري الذي أقيم في الأردن منذ ايام.
تعرضت الملكة رانيا العبدالله، زوجة العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني، لموقف لا تحسد عليه خلال احتفال جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي يوم أمس في الاردن.