متابع يهاجم رنا الحريري زوجة باسم ياخور.. وهي برسالة عالية النبرة

وفي التفاصيل شاركت رنا على حسابها الخاص عبر انستغرام، رسالة المتابع التي جاء فيها: "ع فكرة لولا باسم ما حدا سامع فيكي"، وأرفقتها بتعليق أكدت فيه أنها لم تقصد الشهرة يوما، ولم تعرّف عن نفسها كشخصية عامة طوال فترة زواجها من الممثل السوري قائلة: "بعمري ماعرفت عن نفسي كشخصية مشهورة أو عامة أو مؤثرة وما سميت متابعيني بـ" فانزاتي".

وأضافت: "أنا ما إدعيت الأهمية، وكنت بعيدة دائماً عن الأضواء، ما حاولت إطلع بلقاءات وماني دائمة الظهور بالحفلات ولا عم أعمل جلسات تصوير ولا عم أطلب متابعة ولا بهمني عدد اللايكات".

وتابعت رنا الحريري معربة عن استيائها من الشاب: "ويا ريتك ما سمعت فيني انت وكل حدا بيشبهك.. محاولتك لحتى تهمشني مالها داعي ولا الها معنى وياريت تستمتع بحياتك وتنسى وجودي تمامًا".