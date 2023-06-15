تامر حسني بموقف محرج بعد طرح بوستر فيلمه الجديد

وظهر تامر في الاعلان التوريجي بصورة رجل بقدرات خارقة، اذ حمل سيارة ضخمة بيد واحدة. وارفق البوستر بتعليق حاء فيه:"انتظرونا إن شاء الله في العيد، تاج".
وبالرغم من ان عدد من متابعي تامر ابدوا اعجابهم بالبوستر، الا ان عدد آخر وصف البوستر بـ "الضعيف"، اذ أوضحوا أنه يبدو مُصمّماً ببرنامج فوتوشوب للمبتدئين.
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A post shared by Tamer Hosny (@tamerhosny)
A post shared by Tamer Hosny (@tamerhosny)
الجنوب في موعد مع الحدث الأضخم لعام ٢٠٢٣ ولأول مرة حفل انتخاب Miss Janoub.
نشرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم صورة ، عبر انستغرام، جمعتها بالملكة رانيا العبد لله، من كواليس الحفل الخيري الذي أقيم في الأردن منذ ايام.
تعرضت الملكة رانيا العبدالله، زوجة العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني، لموقف لا تحسد عليه خلال احتفال جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي يوم أمس في الاردن.