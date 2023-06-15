تامر حسني بموقف محرج بعد طرح بوستر فيلمه الجديد

وظهر تامر في الاعلان التوريجي بصورة رجل بقدرات خارقة، اذ حمل سيارة ضخمة بيد واحدة. وارفق البوستر بتعليق حاء فيه:"انتظرونا إن شاء الله في العيد، تاج".

وبالرغم من ان عدد من متابعي تامر ابدوا اعجابهم بالبوستر، الا ان عدد آخر وصف البوستر بـ "الضعيف"، اذ أوضحوا أنه يبدو مُصمّماً ببرنامج فوتوشوب للمبتدئين.