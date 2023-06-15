إليسا تعلن انتصارها: "بعدو القضاء بألف خير"

وفي التفاصيل، نشرت اليسا تغريدة على حسابها عبر "تويتر"، وجاء فيها: "القضاء بينتصر لحقي مرة جديدة من خلال قاضي نزيه وشريف ما تأثر بأي ضغط رالف كركبي".

وأضافت: "قرار جديد بيأكد إنو الشركة اللي تعدّت على حقوقي منّا الموزع الحصري مثل ما عم تدّعي وترسل تهديدات للشركات والأهّم حطّ القضاء هيدي الشركة عند حدّا".

وجاء في فقرة القرار الذي شاركته اليسا "منع شركة وتري من الاستفادة من العائدات لأغنية "من أول دقيقة" و "أنا وبس" وبأنها لم تعد هي الموزع الحصري للجهة المستدعية وإبلاغ ذلك لعدة منصات على الأنترنت".

وختمت اليسا التغريدة بشكر خاص لـ محاميها مارك حبقة قائلة "بعدو القضاء بألف خير".

القضاء بينتصر لحقي مرة جديدة من خلال قاضي نزيه وشريف ما تأثر بأي ضغط إسمو رالف كركبي.

قرار جديد بيأكد إنو الشركة اللي تعدّت على حقوقي منّا الموزع الحصري مثل ما عم تدّعي وترسل تهديدات للشركات.

والأهّم حطّ القضاء هيدي الشركة عند حدّا.

شُكراً المحامي مارك حبقة،

بعدو القضاء بألف خير.… pic.twitter.com/1EjanQDH5n