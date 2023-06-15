إليسا تعلن انتصارها: "بعدو القضاء بألف خير"

وفي التفاصيل، نشرت اليسا تغريدة على حسابها عبر "تويتر"، وجاء فيها: "القضاء بينتصر لحقي مرة جديدة من خلال قاضي نزيه وشريف ما تأثر بأي ضغط رالف كركبي".
وأضافت: "قرار جديد بيأكد إنو الشركة اللي تعدّت على حقوقي منّا الموزع الحصري مثل ما عم تدّعي وترسل تهديدات للشركات والأهّم حطّ القضاء هيدي الشركة عند حدّا".
وجاء في فقرة القرار الذي شاركته اليسا "منع شركة وتري من الاستفادة من العائدات لأغنية "من أول دقيقة" و "أنا وبس" وبأنها لم تعد هي الموزع الحصري للجهة المستدعية وإبلاغ ذلك لعدة منصات على الأنترنت".
وختمت اليسا التغريدة بشكر خاص لـ محاميها مارك حبقة قائلة "بعدو القضاء بألف خير".
القضاء بينتصر لحقي مرة جديدة من خلال قاضي نزيه وشريف ما تأثر بأي ضغط إسمو رالف كركبي.
قرار جديد بيأكد إنو الشركة اللي تعدّت على حقوقي منّا الموزع الحصري مثل ما عم تدّعي وترسل تهديدات للشركات.
والأهّم حطّ القضاء هيدي الشركة عند حدّا.
شُكراً المحامي مارك حبقة،
بعدو القضاء بألف خير.… pic.twitter.com/1EjanQDH5n
— Elissa (@elissakh) June 15, 2023
وفي التفاصيل، نشرت اليسا تغريدة على حسابها عبر "تويتر"، وجاء فيها: "القضاء بينتصر لحقي مرة جديدة من خلال قاضي نزيه وشريف ما تأثر بأي ضغط رالف كركبي".
وأضافت: "قرار جديد بيأكد إنو الشركة اللي تعدّت على حقوقي منّا الموزع الحصري مثل ما عم تدّعي وترسل تهديدات للشركات والأهّم حطّ القضاء هيدي الشركة عند حدّا".
وجاء في فقرة القرار الذي شاركته اليسا "منع شركة وتري من الاستفادة من العائدات لأغنية "من أول دقيقة" و "أنا وبس" وبأنها لم تعد هي الموزع الحصري للجهة المستدعية وإبلاغ ذلك لعدة منصات على الأنترنت".
وختمت اليسا التغريدة بشكر خاص لـ محاميها مارك حبقة قائلة "بعدو القضاء بألف خير".
القضاء بينتصر لحقي مرة جديدة من خلال قاضي نزيه وشريف ما تأثر بأي ضغط إسمو رالف كركبي.
قرار جديد بيأكد إنو الشركة اللي تعدّت على حقوقي منّا الموزع الحصري مثل ما عم تدّعي وترسل تهديدات للشركات.
والأهّم حطّ القضاء هيدي الشركة عند حدّا.
شُكراً المحامي مارك حبقة،
بعدو القضاء بألف خير.… pic.twitter.com/1EjanQDH5n
— Elissa (@elissakh) June 15, 2023
الجنوب في موعد مع الحدث الأضخم لعام ٢٠٢٣ ولأول مرة حفل انتخاب Miss Janoub.
نشرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم صورة ، عبر انستغرام، جمعتها بالملكة رانيا العبد لله، من كواليس الحفل الخيري الذي أقيم في الأردن منذ ايام.
تعرضت الملكة رانيا العبدالله، زوجة العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني، لموقف لا تحسد عليه خلال احتفال جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي يوم أمس في الاردن.