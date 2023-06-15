زياد الرحباني في احدث ظهور مع غسان الرحباني .. هل يحضران لعمل جديد؟

وظهر غسان في الصورة سعيدا جدا بلقائه بـ زياد حيث بدت الفرحة واضحة على ملامح وجهه وكتب في تعليق: مع الذي لا مثيل له.
وتفاعل المتابعون بكثافة مع الصورة، معبرين عن اشتياقهم لإطلالات زياد ومتسائلين ما اذا كان الفنانان يحضران لعمل جديد يجمعهما.
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A post shared by ghassan Rahbani غسان الرحباني (@ghassanrahbani)
الجنوب في موعد مع الحدث الأضخم لعام ٢٠٢٣ ولأول مرة حفل انتخاب Miss Janoub.
نشرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم صورة ، عبر انستغرام، جمعتها بالملكة رانيا العبد لله، من كواليس الحفل الخيري الذي أقيم في الأردن منذ ايام.
تعرضت الملكة رانيا العبدالله، زوجة العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني، لموقف لا تحسد عليه خلال احتفال جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي يوم أمس في الاردن.