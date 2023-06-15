زياد الرحباني في احدث ظهور مع غسان الرحباني .. هل يحضران لعمل جديد؟

وظهر غسان في الصورة سعيدا جدا بلقائه بـ زياد حيث بدت الفرحة واضحة على ملامح وجهه وكتب في تعليق: مع الذي لا مثيل له.

وتفاعل المتابعون بكثافة مع الصورة، معبرين عن اشتياقهم لإطلالات زياد ومتسائلين ما اذا كان الفنانان يحضران لعمل جديد يجمعهما.

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A post shared by ghassan Rahbani غسان الرحباني (@ghassanrahbani)





